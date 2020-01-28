Trazonspor'un sezon başında 800 bin Euro karşılığında Arjantin ekibi Estudiantes'ten transfer ettiğigeç açıldı ama takıma uyum sağladı.28 yaşındaki oyuncu, ligin ilk 10 haftasında yalnızca 181 dakika süre alırken, 11. haftadaki Alanyaspor maçıyla birlikte düzenli olarak şans buldu. Kalan haftalarda her maçta 90 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, eleştirileri tersine çevirerek Trabzonspor'un 1. stoperi oldu.Campi'nin performansından teknik heyetin son derece memnun olduğu da gelen haberler arasında.