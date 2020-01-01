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Gasol: "Barcelona iddiaları, yalandı"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Marc Gasol, İspanya'ya dönmek ve Barcelona ile anlaşmakla ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Marc Gasol, İspanya'ya dönmek ve Barcelona ile anlaşmakla ilgilendiği yönündeki haberleri yalanladı.

Gasol, TSN Sports'tan Josh Lewenberg'e söylentilerin yalan olduğunu belirtti:

"Hiçbiri doğru değildi. Sanırım birisi sadece varsayım yaptı. İnsanlar benim adıma böyle bir karar vermeye çalıştı ama ben böyle bir şey hiç söylemedim. Barcelona ile hiç konuşmadım bile. Şu anda yaşadığımız dünya bu, bir şey duyuyorsunuz ve herkes buna inanıyor."

Gasol'un Lakers ile anlaşması, iki yıllığı 5.25 milyon dolarlık bir anlaşmaydı.


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