Gary Payton II, sezon sonuna dek Warriors'ta!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Gary Payton II'nin sezonun geri kalanında Warriors'ta kalacağını söyledi.



Payton II, sezon başında garantisi olmayan bir sözleşme imzalayarak Warriors kadrosuna girmiş ve savunmasının yanı sıra hücumda atletizmini kullanma becerisi sayesinde, kısa sürede Golden State rotasyonunun önemli bir parçası olmuştu.



28 yaşındaki oyuncu, maç başına 16.9 dakika süre alarak 7.9 sayı, 3.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ve benchten takımına enerji sağlama görevini üstleniyor.



Payton II, 29-8 ile Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan Warriors ekibi için gösterdiği etkileyici performansına, sezon sonuna dek devam edecek.



