Galatasaray'ın TT Stadı'ndaki serisi bitti

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sahasında son puan kaybını 16. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla konuk ettiği Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti.
Sahasında son puan kaybını 16. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla konuk ettiği Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti.