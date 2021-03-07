Galatasaray'ın TT Stadı'ndaki serisi bitti

Galatasaray'ın evindeki galibiyet serisi Sivasspor maçıyla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın TT Stadı'ndaki serisi bitti
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07 Mart 2021 22:04
Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sahasında son puan kaybını 16. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla konuk ettiği Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etti.



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