Galatasaray'da Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor!

'da uzun bir süredir kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle takımda kalankonusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.Haber Global yorumcusu Evren Göz, ayrılığın yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtirken ''Galatasaray, devre arasında Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor.'' açıklamasında bulundu.2014 yılında 4.75 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.