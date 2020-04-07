Galatasaray'da Marcao kararı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Marcao için İtalyan kulüpleri devreye girdi. Galatasaray'da yönetim, gelen teklifler sonrasında harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Marcao kararı!
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07 Nisan 2020 08:37
Geçen sezon devre arasında Portekiz'den sessiz sedasız transfer edilen Marcao, İtalyan kulüplerinin gözdesi durumunda… Galatasaray yönetimi, gelen teklifler sonrasında Brezilyalı yıldızın sözleşmesini revize etme kararı aldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın 2020-21 sezonunda 850 bin Euro maaş alacak olan Marcao'nun ücretini artıracağı ve 2021-22 sezonunun sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl uzatacağı öğrenildi. Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Marcao zaman zaman bireysel hatalar yapsa da pas yeteneği ve çabukluğu ile fark yaratıyor.

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