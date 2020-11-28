Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni şans

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in de gözüne girdi..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yeni şans
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28 Kasım 2020 12:23
Kayserispor karşılaşmasında kısa süredeki oyunu beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'in de gözüne girdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, genç oyuncuya daha fazla şans verme kararı aldı.

İki ayağını da etkili kullanan 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu bu formunu sürdürürse yakın zamanda ilk 11'e de yerleşebilir.

Galatasaray'da Fatih Terim de onu yıpratmadan, doğru zamanda forma vererek buna hazırlayacak.



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