Galatasaray'da gergin bekleyiş! 3 yıl men tehlikesi

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. Takvim gazetesinin haberine göre; UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE
G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.
SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...
Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde....
G.Saray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE
G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.
SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...
Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde.....Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. Takvim gazetesinin haberine göre; UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE
G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.
SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...
Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde....
G.Saray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİCİLER PANİK HALİNDE
G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.
SÜREKLİ İLETİŞİMDELER...
Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. G.Saray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde.....Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın