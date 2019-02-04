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Galatasaray'da değişim sancıları!

2019 model Galatasaray, Alanya'da 1-1 sona eren maçta tat vermedi ve zirve yarışında büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik ekibe ve takıma inanç kaybolmadı ancak endişe de yok değil.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray'da değişim sancıları!
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04 Şubat 2019 07:57
Galatasaray geçen sezon tarihinin en anlamlı şampiyonluklarından birine imza atmıştı.

Çalkantılı bir sürecin ardından sezon içindeki başkan değişikliği ve maddi imkânsızlıklara rağmen Fatih Terim önderliğinde sarı-kırmızılılar 21 defa zafere ulaşmaya başarmıştı. Fakat şampiyon kadronun baş-aktörü Gomis'i sezon başı satan Cimbom, devre arasında da takımın bir diğer önemli parçası Rodrigues'i gönderdi.

Savunmanın en önemli parçası Serdar'ı da Fenerbahçe'ye yollayan sarı-kırmızılılar, Maicon'u da kadro dışı bıraktı. Yani takımın her hattında büyük değişiklikler yaşandı.

Yeni transferler tüm camiaya heyecan verse de Alanyaspor karşındaki oyun, bu değişim sırasında işlerin çok da kolay olmayacağını gözler önüne serdi.

HATLAR UYUMSUZ

Savunmanın göbeğinde iki yeni transfer Marcao ile Luyindama yer alırken, en uçta da bir diğer yeni transfer Mitroglou görev yaptı. Sarı-kırmızılılar, sezonun en az şutunu attığı maçı oynarken rakip kaleye inmekte, oyun kurmakta bir hayli zorlandı.

Marcao karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olsa da, savunma hattı ile orta saha arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Sarı-kırmızılı camiada şimdi yeni gündem "Uyum süreci ne zaman aşılacak?" oldu.

Süper Lig'de kalan 14 haftada artık her maç final niteliği taşıyor ve Galatasaray'ın artık puan kaybetme lüksü kalmadı.

REAKSİYON YOK

Yeni transferlerden Diagne ile Asya Kupası'ndan dönen Nagatomo'nun Trabzonspor karşısında oynayabilecek olması herkesi morallendirse de zamanın daralması ve özellikle orta saha oyuncularının vasat performansı endişe veriyor.

Ayrıca geçen sezon reaksiyon gösterip maçı kazanmasını bile Galatasaray'ın bu sezon benzer tepkileri verememesi düşündürüyor. Alanya geçen sezon maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmiş ama Aslan karşılık verip sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

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