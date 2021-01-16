Galatasaray'a transfer için kaynak: 30 milyon TL

Galatasaray'da devre arası transferi için aranan kaynak bulundu. Galatasaray, forma sponsoru Sixt Rent a Car'dan destek alacak ve ara transferde en az iki nokta atışı yapacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a transfer için kaynak: 30 milyon TL
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16 Ocak 2021 09:33
Galatasaray, forma sponsoru Sixt Rent a Car'dan destek alacak ve ara transferde en az iki nokta atışı yapacak.

Cim-Bom ile iki senelik anlaşma yapan ve bunun karşılığında 40 milyon lira ile sarı-kırmızılılara destek olan şirketin, bu kez harcama limitini artırma adına Aslan'ın arkasında duracağı ifade edildi.

Sixt ile 1 yıl daha

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan'ın, Başkan Mustafa Cengiz'i arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

Böylece Sixt ile yapılan iki yıllık anlaşma 3 seneye çıkarılacak ve Galatasaray 30 milyon lira daha kasasına koyacak. Üstelik son sene parası da yüzde 50 artırılmış olacak. 



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