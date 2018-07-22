Rus ekibi CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisi elinde bulunan İsveçli orta saha'ın radarına girdi.İsveç basınının iddiasına göre Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmanın peşinde. Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri ise Serie A'dan Lazio ve Fiorentina...Geçtiğimiz günlerde İsveç basınına röportaj veren Wernbloom, ''Hayatımda hiç acele kararlar vermedim. Biraz daha sakin kalıp düşüneceğim. Henüz yurt dışı kariyerim bitmedi.'' sözlerini kullanmıştı.2012 yılında AZ Alkmaar'dan CSKA Moskova'ya transfer olan ve 6 sezondur Rus ekibinin formasını giyen Pontus Wernbloom, geçtiğimiz sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol ve 4 asist üretmişti.Asıl mevkiisi orta saha olsa da tam bir joker oyuncu görüntüsü veren Pontus Wernbloom, hem ön libero hem de forvet olarak görev alabiliyor.