Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta?

1 MİLYON KİŞİYLE KUTLAMA

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GS Store 5 yıldızlı ürünleri harıl harıl hazırlıyor. Yönetim organizasyonlar için çalışmalarını yaparken bir yandan da Osimhen transferinde yoğun mesai var.Bitime 4 hafta kala puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray şampiyonluğa koşuyor.Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular konsantrasyonunu bozmazken, sarı-kırmızılı yönetim ve kulüp yetkilileri ise 5. yıldız hazırlıklarına başladı. Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezon formalarını hazırladı. Sezon ortasında 4 yıldızlı üretilen formalara yerleştirilecek 5. yıldızın yeri belirlendi.Mağazalarda bir süredir ek mesai ile çalışmalar sürüyor. GS Store'de 5. yıldıza özel bayraklar, tişörtler ve ürünlere son dokunuşlar yapılıyor.Yenikapı Meydanı'nda 1 milyon taraftar ile birlikte şampiyonluk kutlaması düşünülüyor. Futbolcuları, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yetkililer, gerekli izni almak için İstanbul Valiliği ile görüşecek.Transferler, Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılacak. Osimhen'in cevabından sonra harekete geçilecek.Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğa bu kadar yakın olması nedeniyle büyük bir heyecan içinde. Bugünkü Kayserispor maçının ardından RAMS Park'ta ve İstanbul'un dört bir yanında büyük şampiyonluk kutlamalarının yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızın coşkusunu doyasıya yaşamak için sabırsızlıkla maç saatini bekliyor.