Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 14:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 14:41

Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray'ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm gözler, gelenekselleşen Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına çevrildi! Sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir heyecanla "Galatasaray Yenikapı kutlama ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. 5. yıldız coşkusunu on binlerce taraftarla birlikte yaşamak isteyenler için Yenikapı kutlamalarının tarihi ve detayları büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray'ın beklenen Yenikapı şampiyonluk kutlamaları hakkında son gelişmeler

Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta?
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GS Store 5 yıldızlı ürünleri harıl harıl hazırlıyor. Yönetim organizasyonlar için çalışmalarını yaparken bir yandan da Osimhen transferinde yoğun mesai var.

Galatasaray Yenikapı Kutlama Ne Zaman, Saat Kaçta?
Bitime 4 hafta kala puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray şampiyonluğa koşuyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular konsantrasyonunu bozmazken, sarı-kırmızılı yönetim ve kulüp yetkilileri ise 5. yıldız hazırlıklarına başladı. Galatasaray'ın forma tedarikçisi Puma, yeni sezon formalarını hazırladı. Sezon ortasında 4 yıldızlı üretilen formalara yerleştirilecek 5. yıldızın yeri belirlendi.
Mağazalarda bir süredir ek mesai ile çalışmalar sürüyor. GS Store'de 5. yıldıza özel bayraklar, tişörtler ve ürünlere son dokunuşlar yapılıyor.

1 MİLYON KİŞİYLE KUTLAMA

Yenikapı Meydanı'nda 1 milyon taraftar ile birlikte şampiyonluk kutlaması düşünülüyor. Futbolcuları, Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'ya getirmeyi planlayan sarı-kırmızılı yetkililer, gerekli izni almak için İstanbul Valiliği ile görüşecek.

Transferler, Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılacak. Osimhen'in cevabından sonra harekete geçilecek. 


Taraftarlar Şampiyonluk Coşkusuna Hazır!



Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğa bu kadar yakın olması nedeniyle büyük bir heyecan içinde. Bugünkü Kayserispor maçının ardından RAMS Park'ta ve İstanbul'un dört bir yanında büyük şampiyonluk kutlamalarının yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızın coşkusunu doyasıya yaşamak için sabırsızlıkla maç saatini bekliyor.



 

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