24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
13:15
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Galatasaray ve Inter anlaştı! Son karar Pavard'ın

Galatasaray, Benjamin Pavard transferi için yeniden devrede. Inter ile prensip anlaşmasına varıldı ancak transferin önündeki en büyük engel, ayrılığa sıcak bakmayan oyuncunun kararsızlığı.

calendar 24 Ağustos 2025 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 10:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer döneminin başından bu yana ismi Galatasaray ile anılan Pavard için sarı-kırmızılılar yeniden devreye girdi.

Fransız basınından Footmercato, haberinde Galatasaray ile Inter arasında satın alma opsiyonlu kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldığını belirtti. Haberinde devamında transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun kendisi olduğu vurgulandı.

PAVARD ŞÜPHELİ



Pavard, gitme fikrine sıcak bakmıyor. Inter'den ayrılma konusunda kararsız. İki yıl önce Bayern Münih'ten ayrılmak için direterek Inter'e transfer olan ve bu projeye inanarak imza atan Fransız stoper, hala kulübün hedeflerine güveniyor.

SON KARARI KİM VERECEK?

Galatasaray, Pavard transferi için bastırıyor, Inter ekonomik olarak bu ayrılığı değerlendirmeye sıcak bakıyor. Ancak son söz oyuncuda.

Pavard'ın kararı, bu transferin kaderini belirleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
