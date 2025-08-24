Galatasaray ve Inter anlaştı! Son karar Pavard'ın

Transfer döneminin başından bu yana ismi Galatasaray ile anılan Pavard için sarı-kırmızılılar yeniden devreye girdi.





Fransız basınından Footmercato, haberinde Galatasaray ile Inter arasında satın alma opsiyonlu kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldığını belirtti. Haberinde devamında transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun kendisi olduğu vurgulandı.





PAVARD ŞÜPHELİ

Pavard, gitme fikrine sıcak bakmıyor. Inter'den ayrılma konusunda kararsız. İki yıl önce Bayern Münih'ten ayrılmak için direterek Inter'e transfer olan ve bu projeye inanarak imza atan Fransız stoper, hala kulübün hedeflerine güveniyor.





SON KARARI KİM VERECEK?





Galatasaray, Pavard transferi için bastırıyor, Inter ekonomik olarak bu ayrılığı değerlendirmeye sıcak bakıyor. Ancak son söz oyuncuda.



Pavard'ın kararı, bu transferin kaderini belirleyecek.



