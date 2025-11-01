Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle | TS-GS canlı izle

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Trabzonspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Trendyol Süper Lig'de bu Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.Tecrübeli orta saha, bu maçta da sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak.Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu.Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi.Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.Arjantin'in Rosario kentinde 19 Şubat 1993'te dünyaya gelen Icardi, genç yaşta Avrupa'ya adımını attı. Icardi, Kanarya Adaları takımı Vecindario'nun altyapısında başlayan kariyerinde kısa sürede dikkatleri çekti ve dünya devi Barcelona'nın altyapısına transfer oldu.Katalan ekibinden İtalya'nın Sampdoria takımına geçen Icardi, burada A takımda forma giyme şansı buldu. Icardi, Sampdoria'daki başarılı performansının ardından İtalya temsilcisi Inter ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de forma giydi.Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.Türkiye'deki 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, şu ana kadar Süper Lig'de 74, Avrupa kupalarında 21, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer olmak üzere Galatasaray formasıyla 99 resmi maça çıktı.Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği maçta oynaması halinde sarı-kırmızılı formayla 100. karşılaşmasına çıkacak.Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı hedefliyor.Sarı-kırmızılı ekipte 99 resmi maça çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu, 6 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.Icardi, Galatasaray'ın en golcü ikinci yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.Mauro Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda 23 kez rakip fileleri sarstı.Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıktı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gol kaydetti.Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol kaydetti.Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemedi.Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Arjantinli oyuncu, 2024-2025 sezonunda 14 resmi maça çıkarken, 6 kez rakip ağları sarstı.Sakatlığı nedeniyle uzun süre maça çıkamayan Icardi, Süper Lig'de bu sezonun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de sezon başından beri rakip ağları 6 kez havalandırdı.Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 9 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maça çıktı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha golle buluşamayan Icardi, ligde ise 6 kez topu filelere yolladı.Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 5 kez kupa sevinci yaşadı.Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig ve birer TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu müsabakalarda 3 gol attı. İcardi Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta da 5 gol kaydetti.Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi.Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un gol yollarında en güvendiği isim Paul Onuachu ve Felipe Augusto olacak.Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavililerde 7 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu futbolcuyu 5 golle Felipe Agusto takip ediyor.İki futbolcu, Karadeniz ekibinde 17 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 70,5'lik kısmına imza attı.Onuachu, ilk sezonunda üç büyük rakipleri karşısında oynanan maçlarda da takımına gol katkısı yaptı.Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti.Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.Onuachu, Galatasaray karşısında gol atması halinde üç büyük takımın hepsine karşı bordo-mavili takım formasıyla gol atmış olacak.Ligde 23 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Onuachu ve Augusto'nun gol attığı maçlarda 20 puan kazandı.Bordo-mavili takım, iki oyuncunun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp yenilmezken puanların büyük bölümünü elde etti.Paul Onuachu, ilk 10 haftada rakip fileleri 7 kez havalandırarak ligde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.Southampton'dan bonservisiyle transfer edilerek bir sezon aradan sonra yeniden bordo-mavili takıma dönen Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydetti.Onuachu, 1-1 biten ligin 4. haftasındaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.Nijeryalı santrfor, 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da 1'er gol kaydetti.Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, son 4 haftadır rakip fileleri boş geçmiyor.Augusto, ligin 2. haftasında 1-0 galip gelinen Kasımpaşa deplasmanında takımına 3 puanı getiren isim olurken ligin 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, ligin 8. haftasında Zecorner Kayserispor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor ve ligin 10. haftasında da ikas Eyüpspor maçında birer gol kaydetmeyi başardı.Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 105. kez karşılaşacak.Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 52 lig maçında ev sahibi Galatasaray 28, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.İstanbul'daki 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Galatasaray'ın 74 golüne karşılık, Trabzonspor 58 gol kaydetti.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.