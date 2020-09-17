Galatasaray, 'Qardaş'tan zaferle döndü!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk etti.



Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne ile 48. dakikada Christian Luyindama kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek sayısını ise 47. dakikada Mbodj attı.



GALATASARAY'IN RAKİBİ HAJDUK!



Bir üst tura yükselen sarı - kırmızılılar, Hajduk Split ile karşılaşacak. Galatasaray, Hırvatistan ekibini 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.



GALATASARAY 20 DEPLASMAN SONRA KAZANDI



Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, 20 dış saha karşılaşması sonrasında ilk kez kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.



8 DEPLASMAN SONRA GOL ATTI



Galatasaray, Avrupa'da 8 deplasman sonra gol attı.



Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.



Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.



Galatasaray, son iki dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0, Paris Saint-Germain'e 5-0 kaybetti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.



19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.



Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Neftçi skoru eşitledi. Makhmudov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Mbodj'i kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.



47. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Luyindama kafayla filelere yolladı: 1-2.



56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.



63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.



Stat: Bakü Olimpiyat Stadı



Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)



Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan (Dk. 70 Bougrine), Alaskarov (Dk. 65 Tavares Dias), Ibara Doniama (Dk. 76 Abbasov), Lawal



Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 67 Arda Turan), Ömer Bayram, Belhanda (Dk. 46 Feghouli), Babel (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Diagne



Goller: Dk. 19 ve Dk. 63 Diagne, 47 Luyindama (Galatasaray), Dk. 46 Mbodj (Neftçi)



Sarı kartlar: Dk. 19 Ibara Doniama, Dk. 35 Alaskarov, Dk. 69 Mamadou, Dk. 87 Krivotsyuk Dk. 89 Bougrine (Neftçi), Dk. 54 Feghouli, Dk. 90+2 Saracchi (Galatasaray)



