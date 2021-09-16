Galatasaray - Lazio maçı canlı olarak Tuttur'da

UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Galatasaray ile Lazio karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray - Lazio maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 10:27
Galatasaray ile Lazio UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 2,85 oran, Lazio'nun galibiyetine 1,87 oran ve beraberliğe ise 2,95 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 ile belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak değerlendirildi.

GALATASARAY - LAZIO MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN

İLK GOLÜ KİM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Galatasaray'ın atmasına 1,98 oran, ilk golü Lazio'nun atmasına 1,58 oran ve gol olmaz oranı ise 9,20 olarak bültende yer aldı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Galatasaray ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.

YENİ ÜYELERE ÖZEL 300 TL BONUS

300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!

Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.