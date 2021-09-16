Galatasaray ile Lazio UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 2,85 oran, Lazio'nun galibiyetine 1,87 oran ve beraberliğe ise 2,95 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 ile belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak değerlendirildi.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Galatasaray'ın atmasına 1,98 oran, ilk golü Lazio'nun atmasına 1,58 oran ve gol olmaz oranı ise 9,20 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Galatasaray ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 2,85 oran, Lazio'nun galibiyetine 1,87 oran ve beraberliğe ise 2,95 oran açıklandı. Maçın 2,5 ALT oranı 1,66 ile belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak değerlendirildi.
GALATASARAY - LAZIO MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Galatasaray'ın atmasına 1,98 oran, ilk golü Lazio'nun atmasına 1,58 oran ve gol olmaz oranı ise 9,20 olarak bültende yer aldı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Galatasaray ile Lazio'nun karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,55 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,79 olarak duyuruldu.
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