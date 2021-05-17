Galatasaray Kulübü, Gündüz Kılıç'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç (Baba Gündüz) için ölümünün 41. yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kulübü, Gündüz Kılıç'ı andı
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17 Mayıs 2021 14:33
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) ölümünün 41. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi


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