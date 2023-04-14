Galatasaray Kayserispor MAÇ ÖZETİ | MAÇ SONUCU 6-0

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki maçı 6-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18, 42'de penaltı ve 45+12'de Mauro Icardi, 24. dakikada Milot Rashica, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 71. dakikada Nicolo Zaniolo attı.Galatasaray'da ligde 12 gole ulaşan Mauro Icardi, 2019/2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızı forma altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.Galatasaray'da 25. kez 11'de sahaya çıkan Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı. Belçikalı futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.Kayserispor, Majid Hosseini'nin ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Galatasaray, bu sonucun ardından 66 puana yükseldi ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Kayserispor 44 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.Teknik direktör Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya formayı verdi.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.Medipol Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı, tedavisinin tamamlanmasıyla Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'deki yerini aldı.Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.Galatasaray, 18. dakikada öne geçti. Kerem'in savunma arkasına gönderdiği harika topu Icardi çok iyi taşıdı. Karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.RASHICA SAHNEDEGalatasaray'da Icardi'nin ardından fileleri havaladıran ikinci isim Milot Rashica oldu. 24. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu iyi kontrol eden Rashica, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert ve düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı.Galatasaray, 39. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde topu almak isteyen Kerem, Thiam'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi 42. dakikada durumu 3-0'a getirdi.Galatasaray, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Sarı-kırmızılılar, Majid Hosseini'nin ceza sahası içerisinde Lucas Torreira'ya müdahalesi sonrası penaltı itirazında bulundu.Hakem Mustafa Kürşad Filiz, önce oyunu devam ettirdi. Filiz, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Mustafa Kürşad Filiz, ayrıca pozisyonda Hosseini'ye kırmızı kart gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, kaleci Bilal'e takıldı. Arjantinli golcü, dönen topu tamamladı ve hat-trick yaptı.Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.Galatasaray, 59. dakikada bir gol daha buldu. Bu dakikada rakip ceza yayında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu topun başına geçti. Milli futbolcu, frikikte harika bir vuruşu imza atarak takımının 5. golünü attı.Galatasaray'da 65. dakikada oyuna dahil olan Nicolo Zaniolo, 6 dakika sonra golü buldu. Savunma arkasına atılan topu çok iyi kontrol eden İtalyan yıldız, çaprazdan çok sert vurdu. Kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluştu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında Galatasaray, özellikle Bafetimbi Gomis ve Nicolo Zaniolo ile pozisyonlara girdi. Ancak başka gol çıkmadı ve Galatasaray, Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.13. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.18. dakikada Galatasaray öne geçti. Kayserispor'un çok adamla rakip yarı sahada baskı yaptığı anda hızlı çıkan sarı-kırmızılı ekipte Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun durumda açısını düzelten Arjantinli yıldız, Kolovetsios'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla orta saha yayına yakın bölgede buluşan Rashica, uzun süre sürdüğü topla ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda karşısına Kolovetsios'u alan Kosovalı oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.28. dakikada Mane'nin soldan kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Hosseini'nin kafayla vurduğu top az farkla yandan dışarı gitti.29. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.39. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında Kerem Aktürkoğlu, Thiam'dan topu kurtarmak isterken yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Thiam'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.42. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gönderdi: 3-0.45+6. dakikada Kayserispor ceza sahası içindeki karambolde ikili mücadelede Hosseini'nin ayağı Torreira'nın yüzüne geldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, devam kararı verdi. Video Yardımcı Hakem Mustafa İlker Coşkun'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Filiz, 45+10. dakikada penaltı kararı verirken Hosseini'yi kırmızı kartla oyundan attı.45+12. dakikada penaltıda bir kez daha topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı bu kez kaleci Bilal'in soluna vurdu. Ancak genç kaleci uzanarak topu engellemeyi başardı. Dönen meşin yuvarlağı önünde buluna Arjantinli oyuncu, ağları havalandırdı: 4-0.Maçın devre arasına ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle girildi.