Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Galatasaray - Kasımpaşa maçının 2. yarısındaki penaltı pozisyonu tartışma yarattı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
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14 Şubat 2021 17:28
Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadelenin 2. yarısında tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

53. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyon bir süre VAR tarafından kontrol edildi ancak hakeme herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi.

ÇAKAR: "NET PENALTIYI YEDİLER"

Tartışmalı pozisyonla ilgili paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Utanmazlar, Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler!!" mesajını yolladı.

Rıdvan Dilmen de penaltı pozisyonu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Kasımpaşa lehine verilmeyen penaltıyı tartışmak istemiyorum, pozisyon penaltı."



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