Haber Tarihi: 23 Nisan 2023 20:02 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 20:02

Galatasaray - Karagümrük CANLI İZLE, GS maçı canlı izle

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Galatasaray - Karagümrük CANLI İZLE, GS maçı canlı izle
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beIN Sports Galatasaray Karagümrük canlı maç link! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Karagümrük Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI, TIKLA






D.A.   Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.
45'   Sağ çaprazdan Levent Mercan ile ikili mücadeleye giren Zaniolo yerde kaldı. Karar faul.
45'   Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunmanın hatasıyla araya giren Mertens, karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi.
45'   Ceza alanında topla buluşan Zaniolo şut açısı ararken topu kaybetti.
45'   Karagümrük rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
45'   Sağ kanatta topla buluşan Boey, Andrea Bertolacci'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
45'   Golün ardından Galatasaray tribünleri yoğun desteğe başladı.
45' GOL Galatasaray, Sergio Oliveira'nın penaltıdan attığı GOL ile durumu 3-2'ye getirdi.
45'   İlk yarının sonuna en az 9 dakika ilave edildi.
45'   PENALTI! Galatasaray, Lawrence Nicholas'ın ceza alanında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.
44'   Hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
43'   Nicolo Zaniolo'nun ceza alanındaki vuruşu savunmadan sekti. Galatasaray penaltı bekliyor.
42'   İlk yarıda Galatasaray kalesine isabet eden 4 isabetli vuruşun 3'ü ağlarla buluştu.
41'   Sol kanattan çizgiye inen Adekugbe'nin yerden ortasında Rayyan Baniya araya girip topu kornere gönderdi.
40'   Galatasaray'da Mauro Icardi ısınmaya gitti.
39'   Karagümrük etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze'nin ortasında Mbaye Diagne'den önce Nelsson araya girdi.
38'   Sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Abdülkerim arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Batuhan başarılı.
37'   Sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Bertolacci'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
36'   Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.
35'   Hücuma katılan Levent, sol çaprazdan koşu gösteren Borini'yi ceza sahasında topla buluşturdu ancak Boey araya girdi.
34'   Bu kez de Abdülkerim, Boey'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Boey topu istediği gibi kontrol edemedi.
33'   Orta alanda topla buluşan Bertolacci, sağ kanattaki Saba Lobzhanidze'yi görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.
32'   Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir iç saha maçında 3 GOL yedi.
31'   Saba Lobzhanidze'nin ortasında savunmadan seken top direkten döndü. Seken topu Borini boş ağlara gönderdi.
30' GOL Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi.
29'   Sağ kanattan çizgiye inen Rashica'nın sert ortasına Mertens gelişine vurdu. Kaleci Batuhan topu kontrol etti.
28'   Karagümrük'ün gollerini kaydeden Borini ve Diagne, ligde 18'er gole ulaştı.
27'   Muslera'nın kısa pasında sağ kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze yerden çıkardı, Borini kale ağzından topu ağlara gönderdi.
26' GOL Karagümrük, Fabio Borini'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.
25'   Sol çaprazda topla buluşan Mertens'in vuruşunda top savunmadan sekti.
24'   VAR odasıyla görüşen hakem Volkan Bayarslan, oyunu devam ettirdi.
23'   Galatasaray gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Zaniolo, kaleci Batuhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi, karar devam.
22'   Galatasaray yine etkili geldi! Mertens'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Zaniolo'nun vuruşu yandan auta gitti.
21'   VAR odasında pozisyonda ofsayt olup olmadığı incelendi ve GOL kararı geçerli sayıldı.
20'   Mbaye Diagne, Galatasaray'a attığı golün ardından GOL sevinci yaşamadı.
19'   Savunma arkasına sarkan Mbaye Diagne, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi.
18' GOL Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.
16'   Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üsten auta gitti.
15'   Karagümrük kalesini cepheden gören bir noktada topla buluşan Mertens, Dresevic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
14'   Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan koşu gösteren Adekugbe'yi görmek istedi ancak Rayyan Baniya araya girdi.
13'   Sol kanatta topu taşımak isteyen Magomed Ozdoev, Boey ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.
12'   Pozisyonun devamında yine topla buluşan Kerem'in sağ çizgiden ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.
11'   Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı! Kerem'in pasıyla ceza alanına giren Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi.
10'   Galatasaray'ın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligdeki 9. golüne ulaşmış oldu. Kerem, son 3 lig maçında ise 2 GOL 2 asistlik katkı yaptı.
9'   Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
8'   Bu kez de sol kanatta topla buluşan Borini, Abdülkerim'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.
7'   Orta alanda topla buluşan Lawrence Nicholas, Zaniolo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
6'   Golün ardından Galatasaray tribünleri yoğun bir desteğe başladı.
5'   Fatih Karagümrüklü oyuncular pozisyon öncesi Ibrahim Dresevic'e faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu ancak GOL kararı geçerli.
4'   Sağ kanattan ceza alanına sokulan Boey'in yerden pasında arka direkte topla buluşan Kerem, boş ağlara topu gönderdi.
3' GOL Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
2'   Hızlı gelişen Karagümrük atağında Saba Lobzhanidze topu önüne almak isterken Boey'e çarpan top kornere çıktı.
1'   Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı başladı! İki takıma da başarılar dileriz.
M.Ö.   Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'mız okunuyor. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Fatih Karagümrük XI: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Lawrence, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne.
M.Ö.   Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
M.Ö.   Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.
M.Ö.   Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.
M.Ö.   Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
M.Ö.   Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.
M.Ö.   Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
M.Ö.   İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
M.Ö.   VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.
M.Ö.   Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
M.Ö.   Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.
M.Ö.   Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Karagümrük zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY KARAGÜMRÜK BEIN SPORTS HABER İZLE




GALATASARAY, EVİNDE SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK: 18. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

GALATASARAY, EVİNDE KARAGÜMRÜK'E YENİLMEDİ

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

GALATASARAY'DA HEDEF 3. BAYRAM

Lider G.Saray, bitime 8 hafta kala Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen mücadelede sarıkırmızılıların hedefi, taraftarına üçüncü sevinci yaşatmak. Gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Aslan, Karagümrük'ü yenerek derbiye moralli gitmenin planlarını yapıyor. Bu sezon ligde yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran Galatasaray, ayrıca iç sahada oynadığı son 10 müsabakayı kazandı. Karagümrük karşılaşması için satışa çıkan 3 bin bilet ise kısa sürede tükendi. 45 bin ortalamaya sahip Nef Stadyumu'nda 50 bin sarı-kırmızılı futbolseverin olması bekleniyor.

KEREM VE BOEY'DE ORUÇ BEKLENTİSİ

Galatasaray'da düzenli oruç tutan Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey gibi isimlerin Ramazan ayında performanslarında dalgalanmalar olmuştu. Ramazan'ın sona ermesiyle beraber iki futbolcunun performansının da daha yukarı çıkacağı tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle Boey'de ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Teknik kadro maç günü de oruç tutan futbolcuların kararına saygı duymuştu.

GALATASARAY SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük'ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray'ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak. Aslan'ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak. Maçı, beIN Sports 1 yayınlayacak. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan; Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini; Mbaye Diagne.



SON FORM DURUMLARI

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

ICARDI'NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor. Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç saatinde yapılacak.

EKSİKLER, SINIRDAKİLER

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak. Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK, KALECİ SIKINTISI YAŞIYOR

VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor. Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi. Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.

 
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