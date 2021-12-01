Galatasaray'ın Avrupa'daki her başarısı anlamlı: Tur, para ve gurur!

Avrupa'da farklı ligde farklı bir görüntü sergileyen Galatasaray için UEFA Avrupa Ligi'nin anlam ve önemi daha da arttı.



Ligde Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen sarı kırmızılılar, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantiledi. Liderlik ise deplasmandaki Lazio maçına bağlı. İtalya'da alınacak sonuç hem para hem puan hem de gururu ifade edecek.



Nasıl mı? Eğer Aslan gruptan lider çıkarsa daha zayıf rakiplerle karşılaşacak son 16 turunda şansı daha da artacak.



Arada satışa vize yok



Ki şansının artması Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Kerem Aktürkoğlu (B. Münih ve Dortmund), Cicaldau (Atalanta), Marcao (Roma) ve Berkan Kutlu'nun (Inter) değerinin daha da artmasına imkân sağlayacak.



Terim'in mottosu olan 'düzenli forma, millî takıma seçilme ve Avrupa'ya transfer' düşüncesi yeni sezonda hayata geçirilmeye çalışılacak.



Terim'in planına göre çok ama çok cazip teklif gelinmediği sürece eldeki isimlerin devre arası satışına onay verilmeyecek.



