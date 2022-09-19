Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak
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19 Eylül 2022 08:23
Galatasaray 'da hem yönetim hem de teknik direktör Okan Buruk, sadece bugünün değil yarının takımı için de çalışmalarını sürdürüyor.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedeflediği bildirildi.

Altyapıdan da A Takım'a gelecek oyuncu sayısının artırılması da bu süreçte sağlanacak. 

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