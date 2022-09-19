Galatasaray 'da hem yönetim hem de teknik direktör Okan Buruk, sadece bugünün değil yarının takımı için de çalışmalarını sürdürüyor.



SADECE TÜRKİYE DEĞİL



Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedeflediği bildirildi.



Altyapıdan da A Takım'a gelecek oyuncu sayısının artırılması da bu süreçte sağlanacak.



