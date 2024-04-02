Galatasaray Hatayspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise mücadelenin başlangıç saatine odaklandı. Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasının ekranlara geleceği saat belli oldu. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Hatayspor maçının detayları…





GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



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Sezon Maç Yediği gol Gol yemediği maç Kırmızı kart Sarı kart Süre (Dk.) 2011-2012 39 29 20 1 4 3433 2012-2013 44 49 12 1 3 3949 2013-2014 39 41 14 6 3515 2014-2015 39 50 12 4 3540 2015-2016 48 64 10 5 4320 2016-2017 35 41 9 2 3180 2017-2018 38 40 13 7 3420 2018-2019 45 46 16 2 4080 2019-2020 35 34 16 4 3084 2020-2021 23 23 9 2 2070 2021-2022 36 43 13 1 5 3198 2022-2023 35 29 17 6 3145 2023-2024 43 44 17 4 3840 TOPLAM 499 533 178 3 54 44774





Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.



İstanbul'daki maçlar



İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.



Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.



Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.





Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Rivas, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Doğukan Sinik, Strandberg.Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.Galatasaray'ın aktif kariyeri devam eden efsanesi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 500. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.Tecrübeli kaleci, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecekleri müsabakada görev alması durumunda, beşinci kez "dalya" diyecek.İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 37 yaşındaki kaleci, geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi oldu.Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. resmi maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da 200. resmi müsabakasına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı. Üçüncü dalyasını 2018-2019 sezonunun 13. haftasındaki Konyaspor maçında diyen Muslera'nın 400. resmi mücadelesi 2021-2022 sezonunun 8. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması oldu.Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen ve hem performansı hem de karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanan Muslera, Galatasaray'da görev yaptığı 13 sezonda birçok önemli başarı ile rekora imza attı.Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 499 resmi müsabakada 533 gol yedi.Söz konusu maçların 178'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli file bekçisi, 321'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.Uruguaylı file bekçisine, Galatasaray'da görev yaptığı bu maçlarda üç kez kırmızı, 54 kez de sarı kart gösterildi.Fernando Muslera, Galatasaray forması altında en fazla resmi maç oynayan yabancı futbolcu unvanına sahip.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 401 Süper Lig maçının yanı sıra, 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.Toplam 499 maçla Galatasaray formasını en fazla terleten yabancı futbolcu olan Muslera'yı, 239 karşılaşmayla Zoran Simovic takip ediyor. Faryd Mondragon 238 maçla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada bulunuyor.Muslera ayrıca, sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten üçüncü oyuncu konumunda. Listede unutulmaz kaptan Bülent Korkmaz, 588 maç ile zirvede yer alıyor.Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda 6 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 15 kupa kaldırma başarısı gösterdi.Bu rekorun önceki sahibi, sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu, Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 şampiyonluk kazanmıştı.Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.Bu sezon kalesini 14 müsabakada gole kapatan Muslera, 3 maçta daha gol yemezse kendi rekorunu kıracak.Fernando Muslera, 2019-2020 sezonu sonunda yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre takımından ayrı kaldı.Söz konusu sezon Süper Lig'in 27. haftasında, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, 7 ayı aşkın süre takımdaki yerini alamadı. Tecrübeli kaleci, ertesi sezonun 20. haftasına 20 Ocak 2021'de Denizlispor ile oynanan maçta formasına kavuştu.Muslera, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci ciddi sakatlığını 2021-2022 sezonunun ilk yarısındaki Sivasspor maçında yaşadı. 13 Aralık 2021'deki müsabakada çapraz bağlarında gerilme yaşayan Muslera, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli kaleci, 20 Mart 2022'deki Gaziantep FK müsabakasıyla sahalara döndü.Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra, sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı.Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu.Fernando Muslera'nın 13 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle: