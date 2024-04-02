Galatasaray Hatayspor canlı izle bein sports linki

İstanbul'daki maçlar



İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.





Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak da Serkan Tokat görev yapacak.





Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.







