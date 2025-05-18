Galatasaray (GS) Ne Zaman Şampiyon Olacak? 5. Yıldız İçin Geri Sayım Başladı!

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, şampiyonluğa ulaşmak için artık sadece bir puana ihtiyaç duyuyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında kendi sahası RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan dahi, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına gelecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşması olan Galatasaray - Kayserispor maçı, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Tüm Galatasaray taraftarları, bu tarihi anlara tanıklık etmek için ekran başında olacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek ve formasına 5. yıldızı takacak ilk takım olacak. Sarı-kırmızılıların, ligde kalan 3 maçta alacağı sadece 1 puan, bu tarihi başarının mimarı olacak. Taraftarlar, Kayserispor maçında bu hedefe ulaşılmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşması, kulübün Süper Lig tarihindeki 25. şampiyonluğu anlamına gelecek. Bu tarihi başarı, sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşku yaratacak ve Galatasaray'ın Türk futbolundaki tartışılmaz liderliğini bir kez daha perçinleyecek.