Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 14:14 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 14:14

Galatasaray (GS) Ne Zaman Şampiyon Olacak? 5. Yıldız İçin Geri Sayım Başladı!

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği o an çok yakın! Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray (GS), 5. yıldızı ne zaman takacak? Sarı-kırmızılı camia, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile oynayacağı kritik maça kilitlendi.

Galatasaray (GS) Ne Zaman Şampiyon Olacak? 5. Yıldız İçin Geri Sayım Başladı!
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Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Galatasaray mücadeleden puan alması halinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray (GS) Ne Zaman Şampiyon Olacak? 

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, şampiyonluğa ulaşmak için artık sadece bir puana ihtiyaç duyuyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 36. haftasında kendi sahası RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan dahi, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına gelecek.

Galatasaray - Kayserispor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşması olan Galatasaray - Kayserispor maçı, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Bu önemli mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Tüm Galatasaray taraftarları, bu tarihi anlara tanıklık etmek için ekran başında olacak.

Galatasaray 1 Puan Alırsa 5. Yıldız Geliyor

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşması halinde Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek ve formasına 5. yıldızı takacak ilk takım olacak. Sarı-kırmızılıların, ligde kalan 3 maçta alacağı sadece 1 puan, bu tarihi başarının mimarı olacak. Taraftarlar, Kayserispor maçında bu hedefe ulaşılmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Edecek

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaşması, kulübün Süper Lig tarihindeki 25. şampiyonluğu anlamına gelecek. Bu tarihi başarı, sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşku yaratacak ve Galatasaray'ın Türk futbolundaki tartışılmaz liderliğini bir kez daha perçinleyecek.



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