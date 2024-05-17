Haber Tarihi: 17 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 14:54

Galatasaray - Fenerbahçe İddaa Tahminleri: Bilyoner'de Heyecana Katıl!

Süper Lig'in zirve mücadelesini kızıştıracak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs'ta! Bilyoner'de iddaa tahminleri hazır, heyecana ortak olun. İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı iddaa tahminleri...

Galatasaray - Fenerbahçe İddaa Tahminleri: Bilyoner'de Heyecana Katıl!
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Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Galatasaray - Fenerbahçe Bilyoner iddaa tahminleri rehberimizde tüm detayları okuyabilirsiniz.

Galatasaray - Fenerbahçe İddaa Tahminleri: Bilyoner'de Heyecana Katıl!

Bilyoner'de açıklanan iddaa oranlarına göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösteriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 2.60. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37.

2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.

Bilyoner'de Galatasaray'a mı Bahis Yapacaksınız, Yoksa Fenerbahçe'ye mi Güveneceksiniz?

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.

Galatasaray 1 puanla şampiyonluk yolunda!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.

Bilyoner'de En Güncel Oranlar ve Yüksek İkramiyeler!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanını Bilyoner'de yaşayın! Maçın kazananını tahmin edin, yüksek oranlarla kazanma şansı yakalayın.

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Bilyoner'de iddaa oynayarak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanını dorukta yaşayın!
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