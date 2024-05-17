Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Galatasaray - Fenerbahçe Bilyoner iddaa tahminleri rehberimizde tüm detayları okuyabilirsiniz.



Galatasaray - Fenerbahçe İddaa Tahminleri: Bilyoner'de Heyecana Katıl!



Bilyoner'de açıklanan iddaa oranlarına göre Galatasaray 1.96'lık oranla favori gösteriliyor. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 2.60. Maçın berabere bitmesi için verilen oran ise 3.37.



2.5 gol üst için 1.37, 2.5 gol alt için ise 2.17 oran verilmiş durumda.



Bilyoner'de Galatasaray'a mı Bahis Yapacaksınız, Yoksa Fenerbahçe'ye mi Güveneceksiniz?



Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de golsüz berabere kalan iki ezeli rakip, bu kez Bilyoner'de heyecan dolu bir maça imza atacak.



Galatasaray 1 puanla şampiyonluk yolunda!



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 36 haftayı 99 puanla lider tamamladı. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe derbisinden 1 puan alırsa 24. şampiyonluklarını ilan edecek.



Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı ise zayıf. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray'ın iki maçını da kaybetmesi ve kalan iki maçını kazanması gerekiyor.



Bilyoner'de En Güncel Oranlar ve Yüksek İkramiyeler!



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