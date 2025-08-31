Galatasaray evinde 20 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de iç saha performansıyla da dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynadığı son 20 lig maçını da kaybetmedi.
Galatasaray'ın ligde evinde aldığı son mağlubiyet, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisiydi. Sarı-kırmızılılar, derbi sonrası evinde 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Aynı zamanda Galatasaray, 2022-2023 sezonunun 2'nci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra başlayan ve 2024 yılına kadar süren iç saha yenilmezlik serisinde 35 maçta mağlup olmamıştı. Bu süreçte 33 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçındaki yenilgiyle seri sona ermişti.