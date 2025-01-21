Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle TRT 1 kesintisiz link

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor. Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek. Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.



TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 27. MAÇ



Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı. Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi. İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.



KİEV İLE İLK RANDEVU



Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek. UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.



AVRUPA'DA 325. MAÇ



UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 324 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 87 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 444 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 487 gole engel olamadı.



"KUPA 2'DE" 101. MAÇ



Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 101. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.



SON 20 MAÇIN 18'İNDE KAYBETMEDİ



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 9'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.



