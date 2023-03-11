OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

YENİDEN TARAFTARIYLA BULUŞTU

ADEKUGBE İLK 11'DE

SAKATLIĞINI ATLATAN MUSLERA KALEDE

YUNUS AKGÜN 13 MAÇ SONRA 11'DE

GALATASARAY'DAN ÖZEL FORMA

TRİBÜNLERDE BİRLİK MESAJLARI

SELÇUK İNAN İLK KEZ RAKİP!

DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI

MATA SAKATLANDI

ÜST ÜSTE GALATASARAY TEHLİKELERİ!

OKAN BURUK'TAN HAMLE

NICOLO ZANIOLO ATTI!

CICALDAU'DAN SONRA İLK

VICTOR NELSSON CEZALI

UZATMALARDA PENALTI BEKLENTİSİ!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'ın golü, 57. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo'dan geldi. İtalyan yıldız, Galatasaray'daki ilk resmi maçında fileleri sarstı. Zaniolo'nun golünün ardından, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın ismi anons edildi.Galatasaray'da sarı kart gören Victor Nelsson, cezalı duruma düştü.Galatasaray, bu galibiyetle ligde arka arkaya 14. galibiyetini aldı ve Beşiktaş'ın bu alandaki 13 maçlık rekorunu geçerek rekorun tek sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu süreçte Türkiye Kupası'nda 3 galibiyet aldı.Galatasaray, bu galibiyetin ardından puanını 60 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a yükseltti. Kasımpaşa, 25 puanda kaldı.Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında 17 Mart'ta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa, 18 Mart'ta sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan resmi maç olan Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.Nef Stadı'nda neredeyse tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş yer aldı.Son resmi maçına 5 Şubat'ta sahasında Trabzonspor'a karşı çıkan Galatasaray'da söz konusu müsabakanın ilk 11'inde görev alan Dries Mertens sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi.Bu oyuncuların yerine Adekugbe, Mata ve Yunus Akgün forma giydi.Sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra taraftarının önüne çıktı.Nef Stadı'nda son maçını 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynayan Galatasaray, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından ilk kez taraftarıyla buluştu.Ligde 24. haftada Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılan "Cimbom" 34 gün aradan sonra Nef Stadı'nda mücadele etti.Galatasaray'ın yeni transferleri Sam Adekugbe, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan kiralanan sol bek oyuncusu Adekugbe, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu, depremler nedeniyle ligden çekilen takımdan transfer edildiği için yabancı statüsünde sayılmadı.İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız futbolcu Zaniolo ise mücadeleye yedek kulübesinde yer aldı.Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığının geçmesiyle ilk 11'deki yerini aldı.Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan önceki son maç olan Trabzonspor müsabakasında sakatlanan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 1 aylık süreçte iyileşti.Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Muslera, maç kaçırmadan formasına kavuştu.Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.Son olarak 15 Ekim 2022'de deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılan 10. hafta maçında 11'de başlayan Yunus, ligde 13 karşılaşmanın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer buldu.Galatasaray, bu süreçte 24. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında hükmen galip sayıldı.Galatasaray, karşılaşmaya depremzedeler yararına özel formayla çıktı.Kasımpaşa müsabakasına siyah, önünde "Birlikte 1905" yazan formayla mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bu formanın satışından elde edilecek geliri depremzedeler yararına kullanacak.Galatasaray Kulübü, ayrıca maçın tüm gelirini de depremden etkilenenlere harcayacak.Ayrıca Galatasaraylı futbolcular maç öncesi ısınmaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.Galatasaray taraftarları, depremlerin yaralarının 85 milyonlu tek yürek olarak sarabileceğinin mesajını verdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkımın yaşandığı 11 ilin adlarını pankartla tribüne astı.Taraftarlar, kale arkalarına ayrıca "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte" ile "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek" yazılı pankartlar yerleştirdi.Ev sahibi ekip taraftarları, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları için de pankart astı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinde ilk kez Galatasaray'a rakip oldu.2011'de transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanan Selçuk İnan, ilk teknik adamlık deneyimini Kasımpaşa'da yaşıyor.Selçuk İnan, futbolculuğunda unutulmazları arasına girdiği Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak ilk kez mücadele verdi.Mücadele beklenenin aksine düşük tempoda başladı ve ilk bölümde iki takım da net fırsatlar bulamadı.Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Juan Mata, 20. dakikada sakatlandı. İspanyol futbolcunun yerine Milot Rashica, 22. dakikada oyuna dahil oldu.41. dakikada Yunus'un ortasında Icardi gelişine vurdu, son anda savunma ayak uzattı. Bir dakika sonra ise Kornerde yakın direkte bekleyen Icardi'nin kafa vuruşunu Günay güçlükle kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Okan Buruk, ikinci yarını başında yeni transfer Nicolo Zaniolo'yu oyuna sürdü. İtalyan yıldız, Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, oyuna girdikten sadece 11 dakika sonra 57. dakikada fileleri havalandırdı. Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti.Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan sonra Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.Galatasaray'da Victor Nelsson, 75. dakikada sarı kart gördü. Nelsson, bu kartla cezalı duruma düştü. Danimarkalı oyuncu gelecek hafta Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.Kasımpaşa, uzatma dakikalarında Galatasaray kalesinde büyük baskı kurdu. 90+10. dakikada Kasımpaşa, tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Aytaç'ın vuruşu barajdan dışarıya gitti, Kasımpaşa bu pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.Galatasaray, Kasımpaşa'yı sahasında 1-0'lık skorla mağlup etti.33. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Günay Güvenç son anda topu yandan kornere çeldi.40. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahasına giren Hajradinovic'in ikinci vuruşunda ise kaleci Muslera topa sahip oldu.41. dakikada soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında, ön direkte Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu üstten kornere attı.45. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.57. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Zaniolo, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.59. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.NefAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyMuslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira (Dk. 72 Berkan Kutlu), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 90 Gomis)Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 73 Hadergjonaj), Tirpan (Dk. 82 Aytaç Kara), Hajradinovic, Malsa (Dk. 73 Ali Gholizadeh), Mounir (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Fall, Koita (Dk. 82 Ali Sühan Demirel)Dk. 57 Zaniolo (Galatasaray)Dk. 44 Malsa, Dk. 50 Tirpan (Kasımpaşa), Dk. 47 Torreira, Dk. 75 Nelsson, Dk. 90+4 Zaniolo (Galatasaray)