27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
0-012'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-012'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
1-012'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
0-012'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
0-011'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-227'
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-027'
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
0-011'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
0-128'

Galatasaray'dan Singo açıklaması!

Galatasaray, Wilfried Singo transferi için açıklama yaptı!

Galatasaray'dan Singo açıklaması!
Galatasaray, Wilfried Singo transferi için açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."


Galatasaray, Wilfried Singo transferi için oyuncu ve Monaco ile anlaşma sağladı. Singo'nun perşembe gecesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fildişili futbolcu, bu gece (Perşembe) 00.30'da İstanbul'da olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
