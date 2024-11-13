Galatasaray'dan Osimhen'in yanına yeni golcü!

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalara başladı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor.
ICARDI SONRASI JOVIC
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüsü Luka Jovic'i radarına aldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü'nün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon sadece 3 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 78 dakika sahada kalabildi. Kariyeri boyunca 227 maça çıkan Jovic, 60 gol, 22 asistlik performans sergiledi.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor.
ICARDI SONRASI JOVIC
Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüsü Luka Jovic'i radarına aldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü'nün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon sadece 3 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 78 dakika sahada kalabildi. Kariyeri boyunca 227 maça çıkan Jovic, 60 gol, 22 asistlik performans sergiledi.