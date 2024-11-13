Galatasaray'dan Osimhen'in yanına yeni golcü!

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Osimhen'in yanına yeni golcü!
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13 Kasım 2024 23:01
Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalara başladı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Milan forması giyen Luka Jovic ile ilgileniyor.

ICARDI SONRASI JOVIC

Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen sarı kırmızılı takım, Milan'ın 26 yaşındaki golcüsü Luka Jovic'i radarına aldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü'nün ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca yıldız isme İtalya'dan da taliplerin olduğu vurgulandı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon sadece 3 maçta forma giyen 26 yaşındaki golcü oyuncu, 78 dakika sahada kalabildi. Kariyeri boyunca 227 maça çıkan Jovic, 60 gol, 22 asistlik performans sergiledi. 

 
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