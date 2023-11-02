Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya yüzde 63!

Galatasaray, cuma günü karşılaşacağı Kasımpaşa'ya karşı oynadığı maçlarda yüzde 63'lük galibiyet oranı yakaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya yüzde 63!
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02 Kasım 2023 12:51
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de cuma günü 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 75 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 9 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez kazandı.

Galatasaray bu maçlarda 23 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

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