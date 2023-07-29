Galatasaray'dan Icardi'ye özel tişört

Galatasaray, uzun bir bekleyiş sonunda bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi için yeni bir tişört çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızın fotoğrafının olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtleri satışa sundu.
Galatasaray, kulüp mağazasından satışa sunduğu tişörtün fiyatını 399 TL olarak belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi tişörtüne şimdiden büyük ilgi göstermeye başladı.
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızın fotoğrafının olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtleri satışa sundu.
Galatasaray, kulüp mağazasından satışa sunduğu tişörtün fiyatını 399 TL olarak belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi tişörtüne şimdiden büyük ilgi göstermeye başladı.