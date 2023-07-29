Galatasaray'dan Icardi'ye özel tişört

Galatasaray, bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi için özel tişört satışa sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi'ye özel tişört
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29 Temmuz 2023 00:44
Galatasaray, uzun bir bekleyiş sonunda bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi için yeni bir tişört çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldızın fotoğrafının olduğu ve "Parti devam etmeli" yazılı tişörtleri satışa sundu.

Galatasaray, kulüp mağazasından satışa sunduğu tişörtün fiyatını 399 TL olarak belirledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi tişörtüne şimdiden büyük ilgi göstermeye başladı.



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