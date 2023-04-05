Galatasaray'dan Başakşehir'in golüne itiraz

Galatasaray kupada Medipol Başakşehir'in attığı ikinci gole itiraz etti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Başakşehir'in golüne itiraz
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05 Nisan 2023 21:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Medipol Başakşehir'in attığı ikinci gole itiraz etti.

Galatasaraylı futbolcular, Aleksic'in attığı gol öncesinde Serdar Gürler'in ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığını belirttiler.

Orta hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra Başakşehir'in golünü geçerli saydı.

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