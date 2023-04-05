Galatasaray'dan Başakşehir'in golüne itiraz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Medipol Başakşehir'in attığı ikinci gole itiraz etti.
Galatasaraylı futbolcular, Aleksic'in attığı gol öncesinde Serdar Gürler'in ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığını belirttiler.
Orta hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra Başakşehir'in golünü geçerli saydı.
Galatasaraylı futbolcular, Aleksic'in attığı gol öncesinde Serdar Gürler'in ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığını belirttiler.
Orta hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra Başakşehir'in golünü geçerli saydı.
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