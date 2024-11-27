Galatasaray Daikin, deplasmanda set vermeden galip

CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılılar, Pfeffingen'deki müsabakada rakibini 25-18, 25-13, 25-17'lik setlerle mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Sarı-kırmızılılar, Pfeffingen'deki müsabakada rakibini 25-18, 25-13, 25-17'lik setlerle mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.