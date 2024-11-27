Galatasaray Daikin, deplasmanda set vermeden galip

Galatasaray Daikin, deplasmanda CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Sm' AESCH 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Daikin, deplasmanda set vermeden galip
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27 Kasım 2024 23:55
CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar, Pfeffingen'deki müsabakada rakibini 25-18, 25-13, 25-17'lik setlerle mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

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