05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Galatasaray'da transfer raporu!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolcuların büyük bir bölümüyle vedalaştı. Sarı kırmızılılar, 10'u yabancı futbolcu olmak üzere 15 isimle yollarını ayırdı.

calendar 05 Eylül 2025 12:40
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer raporu!
Galatasaray'da kadroda değişim yaşandı. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen futbolcuların büyük bir bölümüyle yollar ayrıldı.

Sarı kırmızılılar, 2 Eylül'deki UEFA liste bildirimine kadar 10'u yabancı, 5'i yerli olmak üzere 15 futbolcuyla vedalaştı.

İşte Galatasaray'dan ayrılan futbolcular


Bu isimler arasında sözleşmesi biten Fernando Muslera ve Dries Mertens de yer aldı. Yoları ayrıldığı diğer yabancı oyuncular Nicolo Zaniolo, Alvaro Morata, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Elias Jelert ve Mathias Ross oldu.

Yerli oyunculardan ise Efe Akman, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Atakan Ordu ve Halil Dervişoğlu takımdan ayrıldı.

Genç futbolculardan Ali Yeşilyurt, Ali Efe Çördek, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu ise farklı takımlara kiralandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
