Galatasaray'da transfer raporu!

Galatasaray'da kadroda değişim yaşandı. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen futbolcuların büyük bir bölümüyle yollar ayrıldı.
Sarı kırmızılılar, 2 Eylül'deki UEFA liste bildirimine kadar 10'u yabancı, 5'i yerli olmak üzere 15 futbolcuyla vedalaştı.
İşte Galatasaray'dan ayrılan futbolcular
Bu isimler arasında sözleşmesi biten Fernando Muslera ve Dries Mertens de yer aldı. Yoları ayrıldığı diğer yabancı oyuncular Nicolo Zaniolo, Alvaro Morata, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Elias Jelert ve Mathias Ross oldu.
Yerli oyunculardan ise Efe Akman, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Atakan Ordu ve Halil Dervişoğlu takımdan ayrıldı.
Genç futbolculardan Ali Yeşilyurt, Ali Efe Çördek, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu ise farklı takımlara kiralandı.
