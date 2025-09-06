Galatasaray'da İlkay geldi, sistem değişti!

Galatasaray , Manchester City'den transfer ettiği dünyaca ünlü orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile sadece kadrosunu değil oyun sistemini de yeniliyor. Teknik direktör Okan Buruk, son üç sezonda farklı varyasyonlarla uyguladığı oyun anlayışını, İlkay'ın gelişiyle birlikte yeniden 4-2-3-1 sistemine döndürecek.

İLKAY 10 NUMARA OLACAK

Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens'in yaşının da ilerlemesiyle birlikte hücumun yönlendirilmesi artık İlkay Gündoğan'a emanet edilecek. Deneyimli futbolcu, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla hücum hattında bağlantıyı kuran kilit isim olacak. İlkay, sadece oyun kurulumunda değil, tecrübesi ve liderliğiyle de sahadaki dengeyi sağlayacak.

GABRIEL SARA YERİNE DÖNÜYOR

İlkay'ın gelişiyle birlikte Galatasaray'da başka bir taş da yerine oturuyor. Son haftalarda 10 numara pozisyonunda oynayan Gabriel Sara, asıl mevkisi olan 8 numaraya geri dönecek. Brezilyalı futbolcu, burada Lucas Torreira ile birlikte merkez orta sahada görev alacak. Sambacı, doğal pozisyonuna dönerek daha verimli bir performans sergilemesi beklenen oyuncular arasında.

OKAN BURUK'TAN NET SİNYAL

Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni sezonda daha dengeli ve pas oyununa dayalı bir yapı kurmak istediği biliniyordu. İlkay Gündoğan gibi oyun aklı yüksek bir futbolcunun gelişiyle bu planın zemini oluştu. Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde İlkay'ı merkez rolüne yerleştirerek, hem orta sahayı hem de hücumu daha efektif kullanması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ANA PLAN

Galatasaray'ın bu sistem değişikliği özellikle Şampiyonlar Ligi maçları için de önemli bir hazırlık anlamı taşıyor. Rakip karşısında topa sahip olmayı ve oyun kontrolünü elinde tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan liderliğinde Avrupa'da ses getirmeye hazırlanıyor.