06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray'da İlkay geldi, sistem değişti!

Galatasaray, yeni sezonda 4-2-3-1'e geçiyor; hücumun beyni İlkay Gündoğan olacak.

calendar 06 Eylül 2025 13:08 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da İlkay geldi, sistem değişti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Manchester City'den transfer ettiği dünyaca ünlü orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile sadece kadrosunu değil oyun sistemini de yeniliyor. Teknik direktör Okan Buruk, son üç sezonda farklı varyasyonlarla uyguladığı oyun anlayışını, İlkay'ın gelişiyle birlikte yeniden 4-2-3-1 sistemine döndürecek.
 
İLKAY 10 NUMARA OLACAK
 
Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens'in yaşının da ilerlemesiyle birlikte hücumun yönlendirilmesi artık İlkay Gündoğan'a emanet edilecek. Deneyimli futbolcu, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla hücum hattında bağlantıyı kuran kilit isim olacak. İlkay, sadece oyun kurulumunda değil, tecrübesi ve liderliğiyle de sahadaki dengeyi sağlayacak.
 
GABRIEL SARA YERİNE DÖNÜYOR
 
İlkay'ın gelişiyle birlikte Galatasaray'da başka bir taş da yerine oturuyor. Son haftalarda 10 numara pozisyonunda oynayan Gabriel Sara, asıl mevkisi olan 8 numaraya geri dönecek. Brezilyalı futbolcu, burada Lucas Torreira ile birlikte merkez orta sahada görev alacak. Sambacı, doğal pozisyonuna dönerek daha verimli bir performans sergilemesi beklenen oyuncular arasında.
 
OKAN BURUK'TAN NET SİNYAL
 
Teknik direktör Okan Buruk'un, yeni sezonda daha dengeli ve pas oyununa dayalı bir yapı kurmak istediği biliniyordu. İlkay Gündoğan gibi oyun aklı yüksek bir futbolcunun gelişiyle bu planın zemini oluştu. Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde İlkay'ı merkez rolüne yerleştirerek, hem orta sahayı hem de hücumu daha efektif kullanması bekleniyor.
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ANA PLAN
 
Galatasaray'ın bu sistem değişikliği özellikle Şampiyonlar Ligi maçları için de önemli bir hazırlık anlamı taşıyor. Rakip karşısında topa sahip olmayı ve oyun kontrolünü elinde tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan liderliğinde Avrupa'da ses getirmeye hazırlanıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.