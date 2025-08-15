Galatasaray'da Icardi ve Osimhen kararı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da iki önemli isim de kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer aldı. İki golcü yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Mauro Icardi, geçen yıl kasım ayındaki sakatlığından bu yana ilk kez kadroda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bonservisini aldığı Osimhen de bu sezon ilk kez kadroda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer aldı. İki golcü yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Mauro Icardi, geçen yıl kasım ayındaki sakatlığından bu yana ilk kez kadroda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bonservisini aldığı Osimhen de bu sezon ilk kez kadroda bulunuyor.