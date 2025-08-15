15 Ağustos
Galatasaray'da Icardi ve Osimhen kararı!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer aldı.

calendar 15 Ağustos 2025 20:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da iki önemli isim de kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer aldı. İki golcü yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Mauro Icardi, geçen yıl kasım ayındaki sakatlığından bu yana ilk kez kadroda yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bonservisini aldığı Osimhen de bu sezon ilk kez kadroda bulunuyor.

