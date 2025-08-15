15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile anlaşma!

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı futbolcunun 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşma sağladı.

UZATMA OPSİYONU DA YER ALACAK

Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar yapılacak yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu yer alacak.

Yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez'in ücretine de önemli bir zam yapılması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 77 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
