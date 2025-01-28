Galatasaray'da büyük düğüm çözüldü: Ziyech

Galatasaray'da kadro planlaması içerisinde yer almayan Hakim Ziyech, BAE ekibi Al-Nasr ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük düğüm çözüldü: Ziyech
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28 Ocak 2025 14:08
Galatasaray'da büyük düğüm çözülmek üzere...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılıların uzun süredir yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardı.

Ziyech'in çarşamba günü Dubai'ye giderek kendisini yeni takımı Al-Nasr'a bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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