Galatasaray'da büyük düğüm çözüldü: Ziyech

Galatasaray'da büyük düğüm çözülmek üzere...
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılıların uzun süredir yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardı.
Ziyech'in çarşamba günü Dubai'ye giderek kendisini yeni takımı Al-Nasr'a bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ZIYECH'IN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı kırmızılıların uzun süredir yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr SC ile anlaşmaya vardı.
Ziyech'in çarşamba günü Dubai'ye giderek kendisini yeni takımı Al-Nasr'a bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ZIYECH'IN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.