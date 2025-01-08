Haber Tarihi: 08 Ocak 2025 17:52 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 17:52

Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz izle

Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle | Şifresiz Galatasaray - Başakşehir ATV canlı izle | Galatasaray - Başakşehir maçı kaçak olarak Taraftarium24, Selçuk Sports, Jojobet, Justin Tv veya İnat Tv'den canlı izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak ATV'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izleme detayları

Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz izle
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Galatasaray - Başakşehir maçı canlı izle | Şifresiz Galatasaray - Başakşehir ATV izle... Kritik mücadele öncesinde Galatasaray - Başakşehir'in muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE



GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

Kupaya grup aşamasından başlayacak olan Başakşehir, Galatasaray'ın yanı sıra Ahlatcı Çorum FK ve ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER  

Galatasaray: Günay; Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs; Sara, Torreira; Sallai, Barış, Yunus; Batshuayi


Başakşehir: Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson

- Yeni formatta ilk maçına çıkacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

- Tek eksik Icardi

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

- Son 21 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

- Yunus Akgün golleriyle takımını sırtlıyor

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de ise 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 11 gole ulaşan genç oyuncu, takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi oldu.

- Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 16 maçta 13 gol attı.

Süper Lig'de 12 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

- Bu sezon kalesini gole kapamakta zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesinde gole engel olabildi.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 maçın 13'ünde gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 karşılaşmada da topu ağlarında gördü.

Galatasaray, sezon başında Beşiktaş'la oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys'la oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakalarında da kalesini gole kapatamadı.

"Cimbom", bu sezon çıktığı 26 resmi maçta toplam 40 gol yedi.

 

 

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