21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Galatacity: Üçlü paket

Üçlü paket için harekete geçen Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson, savunmacısı Akanji ve orta sahası İlkay Gündoğan için Ada'da yoğun mesai harcıyor.

Galatacity: Üçlü paket
Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, yine Avrupa devlerinde oynayan dünya yıldızlarını listesine aldı.

Inter'den Sommer ve Pavard, Bayern'den Sacha Boey ve Kim-Min Jae ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, en yoğun mesaiyi Manchester City için harcıyor.

EDERSON İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR


İngiliz ekibinin 1 numarası Ederson, savunmacısı Akanji ve hücum silahı İlkay Gündoğan, Aslan'ın gündeminde yer alıyor.

Kaleci listesinde ilk sıraya yazılan Ederson için Türk menajerler Ahmet Bulut ve Özgün Koyutürk görevlendirildi. Brezilyalı eldiven için pazarlıklar sürüyor.

AKANJI İÇİN YAKIN TAKİP

Akanji'nin bonservisi için '25 milyon Euro' cevabı alan Galatasaray, İsviçreli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.

İLKAY GÜNDOĞAN: FIRSAT HAMLESİ

Manchester City'nin bir başka yıldızı İlkay Gündoğan da fırsat hamlesi olarak düşünülüyor. Sky DE'nin geçtiği habere göre de 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde Premier Lig ekibine veda etme ihtimali bulunuyor. 

  • KL
