Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, 13 Eylül Cuma günü gece yarısı itibarıyla bitecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.



FENERBAHÇE TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU



Youssef En - Nesyri



Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)



Allan Saint - Maximin (kiralık)



Oğuz Aydın



Sofyan Amrabat (kiralık)



Cenk Tosun



Filip Kostic (kiralık)



GALATASARAY TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU



Gabriel Sara



Elias Jelert



İsmail Jacobs (kiralık)



Michy Batshuayi



Victor Osimhen (kiralık)



BEŞİKTAŞ TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU



Emirhan Topçu



Can Keleş



Ciro İmmobile



Felix Uduokhai (kiralık)



Rafa Silva



Gabriel Paulista



Cher Ndour (kiralık)



Joao Mario (kiralık)





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