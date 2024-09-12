Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona eriyor

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 13 Eylül Cuma gecesi sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona eriyor
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12 Eylül 2024 11:22
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, 13 Eylül Cuma günü gece yarısı itibarıyla bitecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU

Youssef En - Nesyri

Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)

Allan Saint - Maximin (kiralık)

Oğuz Aydın

Sofyan Amrabat (kiralık)

Cenk Tosun

Filip Kostic (kiralık)

GALATASARAY TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU

Gabriel Sara

Elias Jelert

İsmail Jacobs (kiralık)

Michy Batshuayi 

Victor Osimhen (kiralık) 

BEŞİKTAŞ TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU

Emirhan Topçu 

Can Keleş

Ciro İmmobile

Felix Uduokhai (kiralık)

Rafa Silva 

Gabriel Paulista

Cher Ndour (kiralık)

Joao Mario (kiralık)

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