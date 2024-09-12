Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, 13 Eylül Cuma günü gece yarısı itibarıyla bitecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
FENERBAHÇE TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Youssef En - Nesyri
Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)
Allan Saint - Maximin (kiralık)
Oğuz Aydın
Sofyan Amrabat (kiralık)
Cenk Tosun
Filip Kostic (kiralık)
GALATASARAY TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Gabriel Sara
Elias Jelert
İsmail Jacobs (kiralık)
Michy Batshuayi
Victor Osimhen (kiralık)
BEŞİKTAŞ TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Emirhan Topçu
Can Keleş
Ciro İmmobile
Felix Uduokhai (kiralık)
Rafa Silva
Gabriel Paulista
Cher Ndour (kiralık)
Joao Mario (kiralık)
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.
FENERBAHÇE TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Youssef En - Nesyri
Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı)
Allan Saint - Maximin (kiralık)
Oğuz Aydın
Sofyan Amrabat (kiralık)
Cenk Tosun
Filip Kostic (kiralık)
GALATASARAY TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Gabriel Sara
Elias Jelert
İsmail Jacobs (kiralık)
Michy Batshuayi
Victor Osimhen (kiralık)
BEŞİKTAŞ TRANSFERLER 2024-2025 SEZONU
Emirhan Topçu
Can Keleş
Ciro İmmobile
Felix Uduokhai (kiralık)
Rafa Silva
Gabriel Paulista
Cher Ndour (kiralık)
Joao Mario (kiralık)
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