Haber Tarihi: 04 Aralık 2024 19:52 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 19:52

Fulya Öztürk ve Alper Öztürk evli mi?

Suriye'nin kuzeyinde kritik bir öneme sahip olan Tel Rıfat bölgesindeki gelişmeleri CNN TÜRK için görüntüleyen kameraman Alper Öztürk, uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Peki, Fulya Öztürk ve Alper Öztürk evli mi?

Fulya Öztürk ve Alper Öztürk evli mi?
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Öztürk soyadına sahip olan Fulya ve Alper Öztürk, iş hayatlarında birbirinden farklı alanlarda başarılı işlere imza atarken, aralarındaki soyadı benzerliği nedeniyle zaman zaman karıştırılmaktadırlar. Ancak Fulya Öztürk ve Alper Öztürk evli değildir.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk televizyonculuk kariyerine başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu. Öztürk, 1,68 boyundadır.

Başarılı sunucu Fulya Öztürk evli değildir
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