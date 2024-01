FOX TV NOW TV oldu! FOX TV'nin adı ve logosu değişiyor

FOX TV isim değişikliğine gitti. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı."



FOX TV NOW TV oldu!



Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV'nin isim değişikliğine gideceğini duyurmuştu.



Altuntaş, açıklamasında şunları kaydetmişti: "FOX'un şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi.



Kulislerden sızan bilgilere göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek. Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek."



FOX TV'nin adı ve logosu değişiyor



Taşcı "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." dedi.



