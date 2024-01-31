Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 10:15

Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı? 2024 İlker Karagöz neden yok?

"İlker Karagöz ile Çalar Saat" programını sunmaya başlayan İlker Karagöz o günden bu yana ilgiyle takip edildi. Ancak bu sabah ekranlarını açan izleyiciler ekranda Karagöz'ü göremedi. Peki, Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı? 2024 İlker Karagöz neden yok?

Fox Tv İlker Karagöz ayrıldı mı? 2024 İlker Karagöz neden yok?
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29 Ocak 2024 Pazartesi sabahı Çalar Saat programında sunucu İlker Karagöz'ü görmeyi planlayan seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlker Karagöz yerine Merve Yıldırım'ın yer aldığı görüldü. Peki, FOX Çalar Saat İlker Karagöz nerede? İlker Karagöz neden yok?

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK, AYRILDI MI?

FOX TV yayın akışında İlker Karagöz Çalar Saat programı planlı şekilde yer aldığı görülüyor. Ancak programı Merve Yıldırım sunuyor. İlker Karagöz'ün neden programda yer almadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Özellikle programın sıkı takipçileri konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İlker Karagöz'ü ekranda göremeyenler 'İlker Karagöz FOX'tan ayrıldı mı?' sorusuna yanıt aradı.

Peki, İlker Karagöz kanaldan ayrıldı mı, neden programı sunmuyor?

Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İlker Karagöz'ün programı yayın akışında yer alıyor ancak İlker Karagöz iki gündür ekranda yer almıyor.

Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız...

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz, 18 Mart 1980 yılında Muş'ta doğdu. Babası öğretmen, annesi ise hemşire olan Karagöz, ailesinin işi nedeniyle çocukluğu farklı şehirlerde geçti. Anne tarafı Çanakkaleli'dir. Tam adı Arda İlker Karagöz'dür. İlköğretim ve lise eğitimini Çanakale'de tamamladıktan sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. 2002 yılında mezun oldu.

Üniversite okuduğu dönemde ATV kanalının Ankara bürosunda staj yapan İlker Karagöz, mezun olduktan sonra da ATV kanalında kadroya girdi. 2007 yılına kadar çeşitli görevlerde bulundu.

2007 yılında kurulan Fox TV kanalına transfer olarak, Ankara muhabiri olarak görev yapmaya başladı. Parlemento Muhabirleri Derneği üyesi olarak Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Muhabirlikleri yaptı. Sonra ki dönemde ise haber editörü olarak görev yapmaya başladı.

11 Mart 2017 tarihinde Fox TV'de her cumartesi ve pazar yayınlanan, İlker Karagöz ile Çalar Saat Haftasonu adlı programı sunmaya başlayan İlker Karagöz, halen devam etmektedir.

İlker Karagöz, haber spikeri Damla Ünler Karagöz ile evlidir. Can Karagöz ve Deniz Karagöz adında 2 çocuk babasıdır.

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