Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 14:23

Forum açık mı? Forum bayramda açık mı?

Forum alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere ikiye ayrılır. Hafta içi her gün açık olan forumlar, hafta sonu ise bazı istisnalar dışında kapalıdır. Peki, Forum açık mı? Forum bayramda açık mı?

Forum açık mı? Forum bayramda açık mı?
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Ramazan Bayramı'na sayılızaman kala AVM'ler açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, Forum açık mı? Forum bayramda açık mı? 

Forum Çalışma Saatleri:

Hafta içi: 10:00 - 22:00

Cumartesi: 10:00 - 21:00

Pazar: Kapalı

Forum Bayramda Açık mı?

Forum alışveriş merkezleri, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır. İkinci ve üçüncü günlerde ise normal çalışma saatlerine dönerler.

Bazı Forum Alışveriş Merkezlerinin Bayram Çalışma Saatleri:

Forum İstanbul:

Gün: Kapalı

Gün: 10:00 - 22:00

Gün: 10:00 - 22:00

Forum Ankara:

Gün: Kapalı

Gün: 10:00 - 22:00

Gün: 10:00 - 22:00

Forum İzmir:

Gün: Kapalı

Gün: 10:00 - 22:00

Gün: 10:00 - 22:00

Kesin Bilgi İçin:

Gitmek istediğiniz forum alışveriş merkezinin resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip ederek bayramdaki çalışma saatleri hakkında kesin bilgi alabilirsiniz.
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