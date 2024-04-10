Ramazan Bayramı'na sayılızaman kala AVM'ler açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, Forum açık mı? Forum bayramda açık mı?
Forum Çalışma Saatleri:
Hafta içi: 10:00 - 22:00
Cumartesi: 10:00 - 21:00
Pazar: Kapalı
Forum Bayramda Açık mı?
Forum alışveriş merkezleri, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır. İkinci ve üçüncü günlerde ise normal çalışma saatlerine dönerler.
Bazı Forum Alışveriş Merkezlerinin Bayram Çalışma Saatleri:
Forum İstanbul:
Gün: Kapalı
Gün: 10:00 - 22:00
Gün: 10:00 - 22:00
Forum Ankara:
Gün: Kapalı
Gün: 10:00 - 22:00
Gün: 10:00 - 22:00
Forum İzmir:
Gün: Kapalı
Gün: 10:00 - 22:00
Gün: 10:00 - 22:00
Kesin Bilgi İçin:
Gitmek istediğiniz forum alışveriş merkezinin resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip ederek bayramdaki çalışma saatleri hakkında kesin bilgi alabilirsiniz.
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