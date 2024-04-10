Ramazan Bayramı'na sayılızaman kala AVM'ler açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Bayramda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, Forum açık mı? Forum bayramda açık mı?



Forum Çalışma Saatleri:



Hafta içi: 10:00 - 22:00



Cumartesi: 10:00 - 21:00



Pazar: Kapalı



Forum Bayramda Açık mı?



Forum alışveriş merkezleri, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kapalıdır. İkinci ve üçüncü günlerde ise normal çalışma saatlerine dönerler.



Bazı Forum Alışveriş Merkezlerinin Bayram Çalışma Saatleri:



Forum İstanbul:



Gün: Kapalı



Gün: 10:00 - 22:00



Gün: 10:00 - 22:00



Forum Ankara:



Gün: Kapalı



Gün: 10:00 - 22:00



Gün: 10:00 - 22:00



Forum İzmir:



Gün: Kapalı



Gün: 10:00 - 22:00



Gün: 10:00 - 22:00



Kesin Bilgi İçin:



Gitmek istediğiniz forum alışveriş merkezinin resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip ederek bayramdaki çalışma saatleri hakkında kesin bilgi alabilirsiniz.

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