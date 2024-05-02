Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 18:26 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 18:26

Fiorentina - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. .Peki, Fiorentina - Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge, yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak maçta heyecan dorukta. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FİORENTİNA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Fiorentina, bir önceki turda karşılaştığı Viktoria Plzen'i iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Club Brugge ise PAOK'u iki maçın toplamında 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.
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