A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile mücadele edecek.



Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.



D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.



