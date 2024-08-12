Fikret Öztürk: ''Düşer diyorlar, cevabını vereceğiz''

Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, sezonun ilk maçında yarın saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak.Muğla temsilcisi, ışıklandırılması tamamlanan ilçe stadyumunda yönetim kurulu üyeleri, Bodrum protokolü ve taraftarın katılımıyla karşılaşma öncesi son antrenmanı yaptı.Antrenmanı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dağrendeli, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, yöneticiler ve taraftarlar izledi.Kulüp Başkanı Fikret Öztürk, sahayı 40 gün gibi bir zamanda bitirdiklerini ifade etti.ifadesini kullanan Öztürk,ifadeleri kullandı.Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, şu anda Antalya'da bir santrforları olduğunu ifade etti.Futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran Öztürk,diye konuştu.Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de sahanın çok güzel olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:Bodrum FK oyuncusu Celal Dumanlı da stada geldiklerinde çok güzel duygular yaşadığını ifade ederek,dedi.